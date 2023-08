Contratto prorogato dall’Ast di Macerata (per massimo 12 mesi) a nove professionisti del ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale che erano in scadenza tra agosto e settembre. Si tratta di due psicologi, un ortottista e un educatore professionale delle professioni sanitarie della riabilitazione, tre operatori tecnici dell’area del personale di supporto, un coadiutore amministrativo e un ingegnere clinico.

«I provvedimenti sono stati adottati per la necessità di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie richieste, e la valorizzazione delle professionalità acquisite nell’Ast di Macerata” – afferma il direttore amministrativo Milco Coacci -. I servizi legati ai livelli essenziali di assistenza, in un’ottica di potenziamento degli stessi come recentemente previsto nel Piano socio sanitario regionale, impongono all’Azienda territoriale di assicurare non solo il regolare svolgimento dei turni di lavoro, ma anche la valorizzazione del personale assunto. Le proroghe rientrano nella programmazione economica del fabbisogno triennale di personale 2023-2025, e nel tetto di spesa previsto».