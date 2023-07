Emergenza caldo, anche nel Maceratese attivata l’Uscar, l’Unità assistenziale nata per fronteggiare la pandemia. Lo comunica l’Azienda territoriale sanitaria, dopo quanto stabilito dalla Regione.

«Da questa mattina e per tutto il periodo estivo anche al distretto di Macerata è stata attivata l’Uscar – spiega l’Ast – In seguito alla capillare campagna di comunicazione predisposta dal Ministero della Salute “Proteggiamoci dal caldo” dedicata ai cittadini sui comportamenti da adottare per affrontare e sapersi difendere dall’emergenza calore che in questo periodo si mostra di particolare impatto sanitario, la nostra Ast ha recepito la volontà Regionale di potenziare la risposta ordinaria alle richieste di assistenza sanitaria che arrivano quotidianamente soprattutto da parte dei soggetti fragili o vulnerabili. Le Uscar si inseriscono in questo contesto specifico: potenziano ed integrano il servizio di continuità assistenziale dando una risposta a bisogni sanitari legati all’emergenza calore. La sede Uscar di Macerata è collocata al distretto sanitario di Tolentino e il servizio, attivo tutti i giorni dalle 10 alle 18, verrà mantenuto durante il periodo estivo. Il cittadino può accedere alla prestazione domiciliare contattando il numero 348 45 30 251».