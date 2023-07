A 90 giorni dall’intervento per la protesi al ginocchio è tornato in sella alla sua Vespa e ringrazia l’Ortopedia dell’ospedale di Camerino e la riabilitazione dell’ospedale di Treia.

Nicola Orazi, 77 anni, di Treia, è stato operato al ginocchio per la necessità di una protesi nel reparto diretto da Leonardo Pasotti: «Sono stato trattato con grande professionalità, umanità e gentilezza dalla portineria alla radiologia, dalla sala operatoria al reparto per non parlare dell’eccellente servizio delle pulizie e della mensa. Tutti, oss, infermieri e medici sono stati eccezionali».

Orazi ha poi completato il suo decorso ospedaliero a Treia: «Hanno completato l’opera in maniera impeccabile. Oggi a 90 giorni dall’intervento sono pienamente operativo».