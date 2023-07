Donne a fianco di altre donne per lottare contro il cancro al seno. E’ l’esempio offerto dall’associazione Le orchiDee che ha riunito la passata settimana, durante una cena di beneficenza al Cobà di Porto San Giorgio, pazienti che hanno superato la malattia, coloro che ancora lottano contro il cancro, medici e operatori sanitari di tutta la regione, amici e familiari, dimostrando che insieme e uniti si può sconfiggere la malattia e che bisogna affidarsi alla medicina sempre più all’avanguardia nella ricerca e nelle terapie per il tumore al seno. Un’occasione per festeggiare il quarto compleanno ma anche per riflettere sui risultati raggiunti e per ringraziare i 200 partecipanti alla cena per il oro sostegno.

La presidente dell’associazione Maria Baio ha illustrato le varie attività e progetti sostenuti dall’associazione, tra cui “Lo Sportello dell’Accoglienza” un servizio di segreteria e accoglienza per le donne affette da carcinoma mammario all’Oncologia di Macerata.

Inoltre è stato presentato il progetto Purple, che ha permesso all’associazione di vincere un bando regionale, insieme all’Università di Camerino e Coss Marche, e di dare lavoro a 12 donne affette da tumore mammario e formazione ad altre 20 donne.

Da questo progetto è nato anche un libro con i pensieri e i sentimenti di queste donne speciali.

L’associazione ha anche fornito sostegno a trial clinici per incentivare la ricerca medica ed è stato lanciato il progetto Amorevolmente, con 2 incontri settimanali gratuiti di yoga, grazie alla maestra Silvia Giannini e al patrocinio delle Pari Opportunità. Infine l’associazione, durante l’anno ha promosso eventi per seguire uno stile di vita corretto.

La serata è stata accompagnata dalla musica del duo Pablo e Rebecca e dalla lettura di una pagina toccante del libro Purple. Inoltre una lotteria con premi offerti da imprese del territorio ha animato la cena.

L’associazione ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla serata, in particolare Dahera, Ciriaci Salumi, Marini Silvano Cappelli e Accessori, Eco:y, La Stanza di Fede di Federica Basso, Pietro De Carlonis dell’omonimo pastificio, la fisioterapista Zeppilli Rachele,l’azienda agricola Andrea Moroder, il calzaturificio Romit e Agl Calzature ed infine la Onfa Srl “Pasticceria Millevoglie” per averci regalato una deliziosissima torta.

Donne a fianco di altre donne, pronte a condividere le proprie paure e le proprie speranze, per ritornare ad essere ancor più forti di prima.