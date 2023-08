«L’ennesima grave aggressione va ad allungare l’interminabile, drammatica lista dei feriti fra gli appartenenti alle forze dell’ordine, ormai non più in grado di difendersi adeguatamente, considerate le lacune nelle loro dotazioni oltre che nelle norme che li dovrebbero tutelare. Basta sacrificare operatori in divisa, spesso costretti ad operare da soli nei weekend, e non solo, senza supporto di altre pattuglie per carenza di organici».

Non ci sta Antonio Ernesto, segretario generale aggiunto vicario di Unarma Macerata in merito a due distinti episodi che hanno visto, loro malgrado, protagonisti i carabinieri. La più recente, in ordine temporale, è quella di ieri sera in pieno centro a Macerata, quando un 28enne nigeriano ha dato in escandescenze e ha aggredito i passanti prima di essere fermato dai militari. L’uomo, in evidente stato di agitazione, si è denudato e ha aggredito alcuni passanti che cercavano di calmarlo. Una pazzia che alla fine è stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri, che hanno dovuto immobilizzare l’uomo. Durante le operazioni, però, uno dei due militari è stato morso ad una mano, mentre l’altro ha riportato traumi ed escoriazioni. Ad entrambi sono stati refertati 10 giorni di prognosi.

Il secondo fatto risale invece a sabato scorso e ha visto protagonisti due carabinieri della compagnia di Camerino, impegnati in turno perlustrativo notturno sabato scorso. I due militari, arrivati a Matelica, si sono imbattuti in una coppia di ragazzi ubriachi che stavano importunando il gestore di una paninoteca. I due hanno cercato di placare i due giovani con le buone, ma uno di questi si è scagliato contro i militari aggredendoli e prendendo a testate uno dei due carabinieri. L’aggressore è stato immobilizzato ma a farne le spese è stato il militare, a cui sono stati refertati tre giorni di prognosi.

«Esprimiamo la massima solidarietà ai colleghi, ma soprattutto chiediamo maggiori tutele per i militari operanti su strada e pene più dure e certe per chi, senza pensarci due volte, aggredisce i carabinieri che quotidianamente svolgono il proprio lavoro con dedizione, sacrificio e dignità – prosegue Ernesto – auspico, altresì, che tutto il personale impiegato nei servizi esterni sia adeguatamente formato ed equipaggiato così come previsto dalle normative vigenti».