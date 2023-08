Semina il caos in centro a Macerata, è successo intorno alle 20,30 di ieri, in largo Affede. È lì che un giovane straniero ha dato in escandescenze e ha aggredito i passanti prima di essere fermato dai carabinieri (l’uomo avrebbe morso uno dei militari intervenuti).

Sul posto è arrivato anche il 118 che ha trasportato lo straniero all’ospedale di Macerata. Resta da ricostruire quanto accaduto. Secondo alcuni presenti l’uomo, in stato di agitazione, si sarebbe denudato, avrebbe anche scagliato a terra un tavolino e lanciato una sedia contro un muro. Inoltre avrebbe aggredito alcuni presenti che cercavano di calmarlo e avrebbe morso uno di loro alla mano. Una follia che alla fine è stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri che hanno dovuto immobilizzare l’uomo (in questi frangenti uno dei militari sarebbe stato morso ad una mano). Alla fine lo straniero è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai controlli del caso.