Conti in rosso per la stagione lirica 2022, la recentissima pubblicazione della relazione al bilancio consuntivo dei revisori dei conti dell’associazione Sferisterio sta facendo discutere. Ad intervenire è l’ex assessora alla Cultura e attuale consigliera di Macerata Bene Comune Stefania Monteverde: «Una notizia – assicura l’esponente dell’opposizione – che ci dispiace veramente molto. Ricordo che nel 2010, al nostro arrivo al governo della città, i bilanci della stagione erano in passivo da tempo. Qualcuno addirittura chiedeva la chiusura della stagione. All’epoca si cominciò un lavoro di rilancio, con Pier Luigi Pizzi, e di rinnovamento con Francesco Micheli e Barbara Minghetti, e con Luciano Messi sovrintendente. Arrivarono premi, riconoscimenti, legame con la città, pubblico, la Notte dell’Opera, un progetto collettivo di comunità che ha rinnovato l’amore con la città. E bilanci attivi ininterrottamente dal 2012 al 2019. Poi il cambio di amministrazione, ritardi nella scelta della direzione, comunicazione inefficace, scelte artistiche discutibili, l’abolizione del weekend delle opere e della Notte dell’Opera. E adesso il bilancio in rosso, di nuovo».

L’analisi finale di Stefania Monteverde: «Non gioiamo per questo. Siamo preoccupati. La stagione lirica è la più importante impresa culturale di Macerata, con oltre 500 lavoratori e un indotto significativo. Il passivo in bilancio non è un cattivo destino, è il segno di una amministrazione non all’altezza. Ci auguriamo un nuovo rilancio».

(L. Pat.)