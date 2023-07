Agevolazioni per l’acquisto dei biglietti di Macerata Opera festival e musei di Macerata. «Nei mesi di luglio e agosto – scrive il Comune – considerato l’avvio del Macerata Opera Festival 2023 e il grande numero di turisti che in questi giorni affolla le strade di Macerata, l’associazione Arena Sferisterio, in collaborazione con il Comune di Macerata – Assessorato alla Cultura – e Sistema Museo, propone una speciale iniziativa che mette insieme l’opera lirica e l’arte in un’ottica di crescente collaborazione per la promozione della città e delle sue bellezze».

Presentandosi alla biglietteria del Macerata Opera Festival in piazza Mazzini con un biglietto di accesso ai Musei del Circuito Macerata Culture (Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, Arena Sferisterio, Torre Civica) si ottiene uno sconto sugli spettacoli in cartellone pari al valore del biglietto stesso. Nello stesso periodo, chi esibirà il biglietto di uno degli spettacoli del Macerata Opera Festival 2023, potrà accedere al circuito museale di Macerata con un biglietto ridotto.

«In un’ottica di valorizzazione del patrimonio artistico, abbiamo messo in rete le varie energie e risorse presenti sul territorio con l’obiettivo di promuovere le bellezze della città in sinergia con la straordinaria offerta del cartellone di Macerata Opera Festival 2023» ha commentato l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta.