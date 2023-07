Dieci percento di indennizzo in più per gli ex soci azionisti di Banca Marche. Lo prevede un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio. Riguarda parecchie persone nelle Marche. La situazione riguarda circa 7mila risparmiatori/azionisti nelle Marche (solo la Federconsumatori Macerata conta più di 400 assistiti) che dovranno essere informati che avranno un incremento dell’indennizzo del 10% (che passa dal 30 al 40%) ma qualora l’iban avesse subito variazioni lo dovranno comunicare entro il 31 luglio.

Il 10% in più viene corrisposto a coloro che hanno già presentato l’istanza al Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) entro il 18 giugno 2020 e che, dunque, hanno già ricevuto un primo risarcimento.

«Come Federconsumatori stiamo provvedendo ad informare tutti gli utenti che hanno fatto la pratica ai nostri sportelli. Gli interessati devono verificare l’iban fornito in sede di istanza che ha permesso l’accredito del primo indennizzo, poiché se fosse variato o se è cambiato l’istituto di credito, sarà necessario fornirne uno valido entro il 31 luglio». Gli utenti devono andare alla loro banca e chiedere un certificato di titolarità del nuovo iban sottoscritto e timbrato dalla banca e dall’azionista. Se un azionista-risparmiatore è deceduto l’erede deve firmare un modulo D che deve essere compilato e sottoscritto da tutti gli eredi (non sono ammesse richieste di pagamento pro quota). All’autorizzazione dovranno essere allegati documento d’identità, codice fiscale di tutti gli eredi, certificazione Iban attestante la titolarità del conto corrente in capo all’erede autorizzato a ricevere il pagamento dell’indennizzo e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per successione.

Con la documentazione in mano si può prendere appuntamento per andare agli sportelli di Federconsumatori (a Macerata si trova a Piediripa) il 10, 11 e 12 luglio ( 0733245711).