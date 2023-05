«Alla luce dei recenti incidenti nelle Marche, purtroppo anche a Civitanova e paesi limitrofi, ho chiesto all’Amministrazione comunale di invitare Rfi ad innalzare le misure di sicurezza in via Adua, in prossimità del cancello pedonale. Questo perché mi sono giunte numerose segnalazioni di incauti e irregolari attraversamenti dei binari di persone».

Sono le parole di Roberto Tiberi, consigliere comunale di FdI a Civitanova, dopo il tragico incidente che è costato la vita alla 20enne Salima El Montassir. La giovane, ventenne, residente a Cles, in Trentino, figlia di genitori marocchini, all’alba di mercoledì della scorsa settimana si trovava a Civitanova, nella zona del sottopassaggio di via Buozzi, con un ragazzo che conosceva. I due avrebbero scavalcato la recinzione e attraversato i binari per evitare di fare il giro lungo, poi lei sarebbe tornata indietro per recuperare qualcosa che le era caduto. Ma proprio in quel momento è arrivato un treno merci e l’ha travolta.

E ora Tiberi chiede a Rfi di rafforzare le misure di sicurezza in un altro punto in cui è facile arrivare ai binari, quello di via Adua appunto. «È irrisoria – continua il consigliere – la facilità con la quale si può scavalcare il cancelletto presente prima dei binari. Detto che è una follia risparmiare qualche metro di strada rischiando di essere investiti, occorre comunque che Trenitalia decida di rafforzare la recinzione attualmente presente. A seguito della mia richiesta, l’Amministrazione comunale ha inviato una nota, il 20 marzo scorso, a Rfi, nello specifico alla direzione operativa infrastrutture territoriali di Ancona, per far presente questa situazione. Voglio, ora, sollecitare pubblicamente un intervento visto che, a quanto mi risulta, ancora non sono state poste in essere misure diverse e maggiormente utili al rafforzamento della sicurezza. Mi auguro che si faccia in fretta».