Saltano i due appuntamenti conclusivi di “Fuori scena”, la rassegna inserita all’interno del cartellone di Extra Mof del Macerata Opera Festival. Ad essere annullati sono la Cena di Gala prevista per il 6 agosto e l’aperitivo in programma il 7 agosto in piazza Mazzini, entrambi con la prevista partecipazione di Raoul Bova.

«La decisione è maturata a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative e logistiche che non consentono di garantire la realizzazione degli appuntamenti secondo le modalità e gli standard previsti – fanno sapere gli organizzatori – la Cena di Gala e gli aperitivi di Fuori Scena erano stati ideati anche con una finalità solidale: una parte degli incassi sarebbe stata devoluta a Unicef, a sostegno dei suoi importanti progetti a favore dei bambini. Siamo profondamente dispiaciuti per questa decisione, maturata nonostante il grande impegno e il lavoro svolto per realizzare due appuntamenti che avrebbero rappresentato un momento speciale per la città, per il progetto Fuori Scena e per la solidarietà. Ringraziamo tutte le persone, le aziende, le istituzioni e i partner che hanno manifestato interesse e sostenuto l’iniziativa, con l’auspicio di poter creare in futuro nuove occasioni di incontro, cultura, condivisione e solidarietà».

Di fatto, l’atto finale della rassegna diventa quello di sabato, con il talk “Opera Festival: città e musica. Cultura turismo e identità”: protagonisti saranno Silvia Donati, docente di storia dell’arte, autrice e coreografa, Maurizio Tosoroni, responsabile marketing e comunicazione del Macerata Opera Festival, e Simone Riccioni, attore.