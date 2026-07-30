Due nuove oasi per le api:
la Fondazione Carima investe
su biodiversità e inclusione

MACERATA - Per il terzo anno consecutivo torna il progetto dedicato alle api: coinvolte le cooperative Pars di Corridonia e Il Talento di Morrovalle per creare spazi verdi dedicati agli impollinatori e alla comunità

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Due nuove oasi fiorite nasceranno nel Maceratese per offrire rifugio ad api e insetti impollinatori e, allo stesso tempo, diventare luoghi di inclusione e educazione ambientale. Prosegue così, per il terzo anno consecutivo, l’impegno della Fondazione Carima con il progetto nazionale “+Api Oasi fiorite per la biodiversità”, che nel 2026 coinvolge la cooperativa sociale Pars “Pio Carosi” di Corridonia e la cooperativa sociale Il Talento di Morrovalle, unendo la tutela dell’ambiente all’integrazione sociale.

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L’iniziativa, ideata dall’associazione Filiera futura di Bra lavora in tutta Italia per innovare il settore agroalimentare di qualità attraverso progetti condivisi, utili allo sviluppo dei territori e delle filiere locali con particolare attenzione alle aree rurali e interne. Si tratta di una progettualità che mira a diffondere il valore della biodiversità attraverso la creazione di spazi verdi ricchi di essenze mellifere, che costituiscono habitat ideali per le api e gli altri insetti impollinatori, con il coinvolgimento attivo delle comunità. Come noto infatti, oltre il 40% degli impollinatori invertebrati rischia l’estinzione a causa delle attività umane e del cambiamento climatico, minacciando l’equilibrio ecologico e la sicurezza alimentare.  In tal senso le oasi di biodiversità non vanno intese solo come ambienti ospitali per gli insetti impollinatori, ma anche come spazi funzionali a obiettivi di sensibilizzazione e divulgazione nei confronti dell’opinione pubblica a una maggiore attenzione all’ambiente e all’impatto che sullo stesso generano i nostri comportamenti.

Quest’anno sono state realizzate due oasi in collaborazione con alcune importanti realtà del terzo settore a livello provinciale. Si tratta della cooperativa Pars di Corridonia e della cooperativa sociale “Il Talento” di Morrovalle. È stato così possibile per la Fondazione Carima coniugare due temi che le sono particolarmente cari, vale a dire la tutela ambientale e l’inclusione sociale. A loro va il ringraziamento del presidente Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi: «Quando ci prendiamo cura dell’ambiente costruiamo anche comunità più accoglienti, consapevoli e capaci di generare nuove opportunità. Per la Fondazione Carima sostenere progetti come questo significa promuovere un’idea di sviluppo in cui ambiente, persone e territorio crescono insieme, perché la biodiversità è una ricchezza naturale, ma anche sociale e umana».

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