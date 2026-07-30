Due nuove oasi fiorite nasceranno nel Maceratese per offrire rifugio ad api e insetti impollinatori e, allo stesso tempo, diventare luoghi di inclusione e educazione ambientale. Prosegue così, per il terzo anno consecutivo, l’impegno della Fondazione Carima con il progetto nazionale “+Api Oasi fiorite per la biodiversità”, che nel 2026 coinvolge la cooperativa sociale Pars “Pio Carosi” di Corridonia e la cooperativa sociale Il Talento di Morrovalle, unendo la tutela dell’ambiente all’integrazione sociale.

L’iniziativa, ideata dall’associazione Filiera futura di Bra lavora in tutta Italia per innovare il settore agroalimentare di qualità attraverso progetti condivisi, utili allo sviluppo dei territori e delle filiere locali con particolare attenzione alle aree rurali e interne. Si tratta di una progettualità che mira a diffondere il valore della biodiversità attraverso la creazione di spazi verdi ricchi di essenze mellifere, che costituiscono habitat ideali per le api e gli altri insetti impollinatori, con il coinvolgimento attivo delle comunità. Come noto infatti, oltre il 40% degli impollinatori invertebrati rischia l’estinzione a causa delle attività umane e del cambiamento climatico, minacciando l’equilibrio ecologico e la sicurezza alimentare. In tal senso le oasi di biodiversità non vanno intese solo come ambienti ospitali per gli insetti impollinatori, ma anche come spazi funzionali a obiettivi di sensibilizzazione e divulgazione nei confronti dell’opinione pubblica a una maggiore attenzione all’ambiente e all’impatto che sullo stesso generano i nostri comportamenti.

Quest’anno sono state realizzate due oasi in collaborazione con alcune importanti realtà del terzo settore a livello provinciale. Si tratta della cooperativa Pars di Corridonia e della cooperativa sociale “Il Talento” di Morrovalle. È stato così possibile per la Fondazione Carima coniugare due temi che le sono particolarmente cari, vale a dire la tutela ambientale e l’inclusione sociale. A loro va il ringraziamento del presidente Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi: «Quando ci prendiamo cura dell’ambiente costruiamo anche comunità più accoglienti, consapevoli e capaci di generare nuove opportunità. Per la Fondazione Carima sostenere progetti come questo significa promuovere un’idea di sviluppo in cui ambiente, persone e territorio crescono insieme, perché la biodiversità è una ricchezza naturale, ma anche sociale e umana».