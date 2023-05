di Laura Boccanera

Morta per tentare di recuperare un oggetto finito tra i binari. Ci sarebbe una drammatica fatalità all’origine dell’investimento avvenuto questa mattina all’alba a Civitanova nei pressi del sottopasso di via Buozzi. A perdere la vita Salima El Montassir, venti anni, una ragazza italiana di origine marocchina e residente a Trento, da qualche tempo si era trasferita a Civitanova per lavoro.

Con lei questa mattina ad assistere impotente all’investimento un ragazzo che la frequentava, anche lui italiano di origine magrebina, come lei residente al nord. E’ stato proprio lui a raccontare alla polizia che la giovane avrebbe scavalcato la recinzione di protezione per recuperare un oggetto finito lungo la ferrovia.

Da una prima sommaria indagine ricostruttiva dell’accaduto infatti pare che i due avessero già attraversato i binari per non dover fare il giro più lungo e la ragazza avrebbe perso un oggetto personale che voleva recuperare, così sarebbe tornata indietro, mentre lui l’ha aspettata al di là della recinzione.

Alle 5,15 però è stata travolta dal treno merci che viaggiava sul primo binario della tratta Adriatica Pescara Ancona diretto a Milano. Il convoglio ha colpito la ragazza alla testa e nella parte superiore del corpo trascinando via con sé anche i vestiti della giovane. In tasca della ragazza i documenti e la carta d’identità che ne ha permesso il riconoscimento.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Enrico Barbieri, si indirizzano sull’ipotesi dell’incidente. Verranno comunque svolti tutti gli accertamenti del caso e per questo al momento non è stato dato il via libera per il funerale. Potrebbe essere svolta una autopsia.

Per quanto riguarda il giovane che era con la ragazza, non è indagato e risulta essere solo testimone di una tragedia che si è consumata sotto i suoi occhi. Per ricostruire l’accaduto è stato ascoltato come testimone.

La polizia, che indaga assieme alla Polfer di Ancona, ha acquisito anche le immagini di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso alcuni dettagli che potranno essere utili per verificare le parole del testimone e ricostruire le ultime ore di vita della ventenne. Il corpo della ragazza si trova all’obitorio di Civitanova.