Il cimitero monumentale di Visso verrà riparato dai pesanti danni subiti a causa del sisma del 2016/2017, che ne ha parzialmente distrutto diverse zone. L’Ufficio Speciale Ricostruzione, infatti, ha appena approvato il progetto esecutivo dell’intervento e determinato il contributo in 4.553.786 euro.

Si tratta di un’operazione articolata che ha l’obiettivo di ricostruire le parti crollate e di migliorare sismicamente il cimitero, nel rispetto dei valori storici e tipologici, attenuando ed eliminando i fattori di vulnerabilità sismica. Il progetto, ovviamente, tiene conto delle vicende storico e costruttive che si sono succedute nel tempo sul sito soprattutto per identificare vecchi interventi, aggiunte, demolizioni, utili al fine di definire le varie tipologie di azioni da porre in essere.

Un paio di esempi. La Chiesa di San Pietro faceva anticamente parte di un antico castrum innalzato nella prima metà del secolo XIII, mentre la torre di origine medioevale era parte del sistema difensivo di Visso e vigilava sulla valle di Castelsantangelo; prima del terremoto era utilizzata come ossario e come torre campanaria per la vicina cappella. La costruzione del cimitero, invece, può essere fatta risalire alla seconda metà del secolo XIX, mentre successivi sono gli ampliamenti, risalenti al secolo scorso.

Il complesso edilizio è costituito da tre blocchi principali: il cimitero monumentale con le tombe più antiche, l’ampliamento realizzato negli anni ‘60 e un secondo degli anni ‘80. Il progetto, nello specifico, si differenzia in base alle diverse unità strutturali e ai danni presenti mirando, a seconda dei casi, al miglioramento sismico o alla demolizione e ricostruzione.

Riguardo agli interventi, dunque, la stessa torre sarà oggetto di demolizione e smontaggio controllato delle parti crollate, con ricostruzione delle murature e delle volte in laterizio. La chiesetta sarà al centro di un’opera di consolidamento e restauro, ma il progetto del cimitero monumentale di Visso prevede anche azioni sui muri di recinzione perimetrali crollati, sul portico e le cappelle, sulla camera mortuaria e sui colombari.

Nella zona di datazione più recente, verrà realizzato un nuovo blocco loculi in sostituzione e ad integrazione di quello completamente raso al suolo dal sisma, che verrà utilizzato durante la fase di cantiere per la necessaria delocalizzazione temporanea delle salme che si trovano nelle parti interessate dai lavori.