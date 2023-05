CALDAROLA - Con i progetti Sisma, Pnc, Pnrr sono partiti i lavori in diversi punti della città. Ci sarà anche spazio per la sede provvisoria dei carabinieri

Quattro cantieri aperti per il sisma a Caldarola per 2,2 milioni di euro con i progetti Sisma, Pnc e Pnrr. Uno die cantieri è per realizzare il parcheggio in via Faleriense. Previsti 21 posti auto, dei quali due per disabili ed uno dotato di stazione di ricarica per veicoli elettrici. «Le opere di sostegno saranno realizzate nel rispetto dell’ambiente – dice l’amministrazione comunale -, con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. L’importo totale dei lavori di 345mila euro e la consegna delle opere è prevista entro il prossimo mese di ottobre».

Un altro cantiere riguarda l’area camper in località Piandassalto. Il progetto prevede la realizzazione di quattordici piazzole per la sosta breve dei camper. L’area sarà attrezzata con servizi di elettricità, acqua, scarichi e wifi. «L’importo totale dei lavori è di 175mila euro e la consegna è prevista entro il prossimo mese di agosto» dice il Comune.

Lavori anche all’ex Spitfire in località Madonna della croce di Pievefavera. L’area è stata bonificata dall’amianto e sono state rimosse le vecchie strutture presenti. Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione dei fabbricati e la riqualificazione dell’intera area. L’importo totale dei lavori è di 684mila euro e la consegna è prevista per il mese di giugno del prossimo anno.

L’ultimo intervento consiste nell’ampiamento della nuova sede comunale. Nell’ambito della delocalizzazione delle attività strategiche, il progetto prevede l’ampliamento degli uffici comunali – Coc e la realizzazione di un archivio, e in via temporanea la sede della caserma dei carabinieri.

«In seguito alla risoluzione del contratto con la ditta affidataria – dice l’amministrazione -, è stata indetta una nuova gara e l’impresa vincitrice ha già ripreso i lavori, che termineranno entro il prossimo mese di settembre. L’importo totale dei lavori è di 1 milione e 90mila euro».