Rissa tra ragazzi in centro. E’ successo a Macerata, secondo le informazioni giovedì notte, dopo la seconda serata degli Aperitivi Europei. La scena è stata ripresa da un cellulare, si vedono una decina di ragazzi che vengono alle mani. Con schiaffi, pugni e calci. Il tutto nel centralissimo corso della Repubblica, all’altezza del palazzo della Provincia. Probabilmente tutto è iniziato da una lite tra due giovani, che è degenerata. Fatto sta che dopo qualche secondo di parapiglia i contendenti sono poi stati trascinati via dai rispettivi amici e si sono allontanati.

Il tutto sarebbe successo dopo le 3 di notte, quando i locali avevano già chiuso e in giro ormai non c’era quasi più nessuno. Non risultano comunque denunce o feriti che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Qualche ora prima polizia locale e polizia erano intervenute per un altro parapiglia tra ragazzi in via Gramsci.

Sempre durante gli Aperitivi europei al pronto soccorso è invece andato un 54enne, per ben due volte di fila e sempre per lo stesso motivo: l’aver esagerato con l’alcol. Per due sere consecutive (giovedì e venerdì) l’uomo infatti, completamente ubriaco, è stato accompagnato in ospedale.

