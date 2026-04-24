Ecco il primo nuovo volto in casa Cbf Balducci Hr Macerata: il club annuncia di aver siglato un accordo per la stagione 2026/2027 con la schiacciatrice Beatrice Gardini, classe 2003 per 184 centimetri di altezza.

Il mercato in entrata arancionero inizia dunque con un colpo di assoluto livello grazie all’ingaggio della forte giocatrice romagnola, seconda miglior realizzatrice (prima tra le italiane) nel ruolo di schiacciatrice nella regular season 2025/2026 della Serie A1 con 412 attacchi vincenti, e al nono posto complessivo considerando tutti i ruoli nella classifica generale delle marcatrici del massimo campionato appena concluso, disputato con la maglia di Perugia.

Importante anche il percorso in Nazionale di Beatrice Gardini: nel corso della sua carriera da azzurrina ha infatti costruito un palmarès di assoluto rilievo. Nel 2021 conquista la medaglia d’oro al Mondiale Under 20, a cui si aggiunge nel 2024 l’oro all’Europeo Under 22, dove viene anche premiata sia come Mvp del torneo sia come miglior schiacciatrice. Per la neo giocatrice della Cbf Balducci Hr anche due argenti, il primo con la Under 18 nel Mondiale 2019 e successivamente con la Under 21 nel Mondiale 2023. Nel 2025 arriva la prima convocazione in Nazionale senior e nello stesso anno, sempre con la maglia azzurra, conquista la medaglia d’oro ai Mondiali Universitari.

A livello di club, Beatrice Gardini è cresciuta nel vivaio della Teodora Ravenna, la sua città. Dopo l’esordio in Serie A2 con il Club Italia, dove milita dal 2019 al 2021, prosegue il suo percorso sempre nel campionato cadetto con Sassuolo nel 2021/22. Poi il salto in Serie A1 dalla stagione 2022/23 con la maglia della Bartoccini Perugia, che veste anche dal 2024 al 2026. In mezzo alle due esperienze in Umbria, per la nuova giocatrice arancionera anche una stagione nelle Marche, con la Megabox Vallefoglia nel 2023/2024. Quello con la Cbf Balducci quindi, sarà il quinto massimo campionato consecutivo per Beatrice Gardini. «Ho scelto la Cbf Balducci perché in questo momento sento che è il luogo giusto per me per continuare a crescere e per mettermi in gioco in questo campionato. Ma soprattutto perché vorrei provare a portare, insieme al gruppo che è stato costruito, dei bei risultati alla società, che negli ultimi anni ha scritto pagine importanti della sua storia. Dalla prossima stagione mi aspetto di lavorare in un gruppo unito, con tanta voglia di migliorare per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata. L’idea è quella di crescere tutte insieme e, soprattutto, di riuscire a far divertire chi ci sostiene».