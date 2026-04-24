di Laura Boccanera (Foto di Federico De Marco)

Visita istituzionale del sottosegretario all’economia Lucia Albano e del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nell’azienda Eurosuole di Civitanova che quest’anno il 20 giugno festeggerà i 50 anni dalla fondazione avvenuta nel 1976. In 50 anni l’impianto, sempre con sede a Santa Maria Apparente è passato da una superficie di 7200 mq ad una di 55mila metri quadrati tra aree coperte e all’aperto.

Ma oggi l’imprenditore più che di numeri ha parlato di strategie e visioni politiche: «bene che le istituzioni escano dai palazzi del potere per toccare con mano cosa produce il manifatturiero italiano – ha detto lanciando il suo “grido d’allarme” – A causa di questo conflitto tra un po’ non avremo più materie prime e dovremo affrontare prezzi altissimi, lanciamo un grido per poter continuare a operare. Abbiamo 50 anni di storia alle spalle e vogliamo poterli raccontare ancora».

Energia, conflitti mondiali, rifiuti e aiuti all’industria italiana sono stati al centro del confronto: prima della visita all’azienda e agli impianti produttivi Germano Ercoli ha presentato all’onorevole Albano le misure necessarie alle imprese per restare competitive nel mercato internazionale.

Il nodo centrale non è la richiesta di assistenza finanziaria diretta, quanto la risoluzione di problemi strutturali, a partire dal potere d’acquisto: «Non chiediamo aiuti economici, anzi l’aiuto finanziario allo Stato lo diamo noi con quasi 2 milioni e mezzo di tasse versate, ma risposte su alcuni fronti, a cominciare dal problema dei bassi stipendi e di salvaguardare le attività industriali. In Europa in 25 anni abbiamo consentito la distruzione di 150 anni di storia industriale». Tra i temi toccati quello dell’energia è stato particolarmente dibattuto: «solo nel mese di marzo abbiamo pagato una bolletta col 27% in più rispetto al mese precedente. Con uno scatto di saggezza e previdenza entro giugno andremo ad allacciare l’impianto fotovoltaico di Cortesi energia. Dovremmo usufruire di almeno 4 milioni di kw all’anno, circa il 40% del nostro fabbisogno. Da parte pubblica niente è stato fatto per limitare i costi energetici, dovremmo parlare di piccole centrali nucleari, ma se ne parla?».

La risposta del Governo è arrivata attraverso le parole di Lucia Albano, che ha sottolineato l’importanza del confronto diretto con il territorio per “toccare con mano le difficoltà”. La strategia dell’esecutivo si muove su un doppio binario: stabilità macroeconomica e pressione in Europa.

«Il Governo ha lavorato per abbattere il rapporto deficit/Pil nel giro di tre anni, un risultato che non dobbiamo sottostimare – ha spiegato Albano – la riduzione dello spread e degli interessi sul debito inciderà positivamente nel prossimo futuro. Sul tema dell’energia la premier Giorgia Meloni è stata a Bruxelles per ribadire come i piccoli passi fatti non sono sufficienti rispetto alle difficoltà che vivono gli imprenditori».

Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha tracciato la rotta per il rilancio regionale, puntando tutto su infrastrutture, sia fisiche che di servizi e sul termovalorizzatore: «Stiamo progettando investimenti forti per rimettere al centro della logistica per le merci il porto di Ancona ed essere più competitivi – ha dichiarato Acquaroli – negli ultimi tempi la Zes ha portato benefici per decine di milioni di euro nella nostra regione. Sosteniamo l’internazionalizzazione delle nostre imprese, la formazione coi corsi Fesr. E poi, lo dico da un po’, è necessario dotarsi di un termovalorizzatore. Siamo tutti ambientalisti, va bene il fotovoltaico, ma ad esempio se si parla di eolico poi siamo d’accordo a posizionare i pali sui Sibillini?».