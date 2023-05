Reddito di civiltà: al via le domande

MACERATA - La misura, adottata dall’Amministrazione comunale, è destinata ai nuclei familiari in condizione di disagio sociale. Risorse complessive pari a 60mila euro, 18 ore settimanali di attività, durata 6 mesi

Sono aperti i termini per l’accesso al Reddito di Civiltà. La misura, adottata dall’Amministrazione comunale e destinata ai nuclei familiari in condizione di disagio sociale, prevede l’erogazione di un sostegno economico ai partecipanti condizionatamente all’adesione a un progetto personalizzato in cui il beneficiario si impegni a svolgere delle attività formative utili alla comunità che accompagnino la persona verso l’autonomia propria e del suo nucleo familiare. Il progetto, deliberato dalla Giunta comunale per risorse complessive pari a 60mila euro, prevede 18 ore settimanali di attività e avrà una durata di 6 mesi.

«Il Reddito di Civiltà è una misura volta a dare un’opportunità concreta e una formazione retribuita a coloro che, per questioni di età, hanno difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro – ha commentato il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro -. Non si tratta, quindi, di una misura assistenzialistica ma di un sostegno fattivo nel percorso di reinserimento lavorativo che ci auguriamo possa dare la possibilità ai beneficiari, terminati i sei mesi, di ottenere un contratto nelle aziende».

I progetti relativi al “Reddito di Civiltà” non costituiscono rapporto di lavoro, ma sono percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai Servizi sociali del Comune di Macerata. Tutte le spese relative all’assicurazione saranno garantite dal Comune di Macerata mentre al lavoratore, il Comune erogherà un contributo mensile pari a 400,00 euro. Una volta effettuato il match tra azienda e beneficiario il Comune provvederà a stipulare un’apposita convenzione che disciplinerà il rapporto assicurativo tra Ente e azienda senza oneri a carico della ditta ospitante.

Il reddito di civiltà è rivolto a cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, in possesso della carta di soggiorno, di età compresa tra 45 e 65 anni che siano residenti nel comune di Macerata da almeno 5 anni in maniera continuativa. I beneficiari dovranno essere disoccupati o trovarsi nella situazione di inoccupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, o avere cessato un’attività lavorativa propria. L’indicatore Isee dovrà essere pari o inferiore ai 20mila euro. I beneficiari non dovranno, inoltre, percepire assicurazione sociale per l’impiego o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito erogati in caso di disoccupazione involontaria, né dovranno essere titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali. Non dovranno fruire del reddito di cittadinanza, del reddito di inclusione, dei tirocini inclusione attiva e delle borse lavoro. Sarà data particolare attenzione ai nuclei monogenitoriali o monoparentali e il beneficio sarà concesso soltanto a una persona per ogni nucleo familiare.