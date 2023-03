CIVITANOVA - L'assessore regionale Filippo Saltamartini è intervenuto sul problema sicurezza: «Abbiamo chiesto di applicare un percorso col quale ci impegniamo a finanziare i servizi della municipale per aumentare i controlli». Intanto continuano le indagini del commissariato sulla maxi rissa di corso Dalmazia., uno dei protagonisti è stato individuato. IL VIDEO

di Laura Boccanera

«Sul tavolo del ministero degli Interni c’è una richiesta della Regione, abbiamo chiesto di applicare un percorso col quale ci impegniamo a finanziare i servizi di polizia locale per aumentare i controlli fra Civitanova e Lido Tre Archi».

Problema sicurezza a Civitanova, una proposta di risoluzione arriva dall’assessore alla sanità Filippo Saltamartini e la notizia viene data a margine della conferenza stampa in ospedale per l’inaugurazione dei presidi di polizia al pronto soccorso (leggi l’articolo) in una settimana particolarmente critica e calda sul fronte della cronaca. Sabato scorso infatti Civitanova nel pomeriggio si è scoperta in balia di bande giovanili che hanno assediato corso Dalmazia scatenando l’inferno davanti a famiglie, bambini e commercianti che, alla fine, ci sono pure andati di mezzo cercando di separare i contendenti. Due i commercianti infatti che sono rimasti feriti.

Le immagini del pestaggio e del far west in corso Dalmazia ha fatto il giro dei social e hanno mostrato di cosa siano capaci queste baby gang, che spesso arrivano a Civitanova anche da fuori provincia. La polizia ha passato al vaglio le immagini di videosorveglianza ed i video fatti con i cellulari: di sicuro un ragazzo è già stato individuato. Altro al momento non trapela, le indagini infatti sono ancora in corso. L’altra sera, inoltre, c’è stata un’aggressione in via Donizetti (dalle parti del lungomare nord) di un ladro entrato in un garage per rubare moto e bicicletta: ha ferito con un coltello il proprietario dell’abitazione che l’aveva scoperto. Mentre ieri si è svolto il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico e per il fine settimana è previsto uno stanziamento massiccio di forze dell’ordine sia in borghese che in divisa a Civitanova. «L’attenzione della Prefettura su quando avvenuto Civitanova ci fa piacere – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – non sottovalutiamo questi episodi e tutte le forze dell’ordine stanno lavorando per approntare una serie di interventi che daranno i suoi frutti».

Su questo un aiuto potrebbe proprio arrivare dalla Regione come ha sottolineato l’assessore ed ex dirigente della polizia Filippo Saltamartini: «Non possiamo inaugurare questo presidio e sul tema della sicurezza, qui a Civitanova, non parlare anche della città – ha detto ai margini del suo intervento in ospedale – in Regione abbiamo approvato una mozione con cui si chiede al Ministero di rafforzare i presidi di polizia. La Regione Marche ha competenza sulla polizia amministrativa e locale e in realtà dovremmo aumentare il livello di prevenzione. Abbiamo chiesto di applicare un percorso col quale la Regione si impegna a finanziare i servizi di polizia locale per aumentare i controlli, il presidio sul territorio nei punti nevralgici e soprattutto nei luoghi di approdo a Civitanova e Lido Tre Archi. La lettere è sul tavolo del ministero dell’Interno e a breve credo che potrà esserci un incontro in questo senso. Se ci uniamo tutti è possibile contrastare il fenomeno».

Intanto domani proprio nel locale di uno dei commercianti feriti, la Bottega Malatini, è previsto dalle 18 un incontro tra arte e cultura “Siediti con noi”. «Una presa di posizione – hanno spiegato gli organizzatori – contro la violenza che abbrutisce, brutalizza e azzera le nostre città e le nostre vite».