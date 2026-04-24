Durerà circa un’ora e mezza la visita di domani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Severino. Questo in base al programma che prevede il suo arrivo in città in auto alle 11,20. La prima tappa è al monumento ai caduti della Resistenza in viale Mazzini per la deposizione della corona d’alloro.

Ad attendere il presidente ci saranno il ministro della Difesa Guido Crosetto, che arriverà in elicottero atterrando allo stadio e il sindaco Rosa Piermattei.

Da lì, alle 11,30 il presidente si sposterà in piazza Del Popolo per ricevere gli onori militari.

L’unico punto di accesso autorizzato per assistere alla cerimonia in piazza sarà quello di via Giuseppe Garibaldi, dove le forze dell’ordine svolgeranno i controlli. Non sarà consentito lasciare la piazza fino alla conclusione definitiva della cerimonia. La mattinata proseguirà alle 11,45 all’interno del teatro Feronia con la cerimonia commemorativa ufficiale, il cui ingresso è strettamente riservato ai possessori di invito personale con il documento di identità. La conclusione dell’evento è prevista per le 12,45, momento in cui il presidente riceverà gli onori finali prima della partenza per tornare a Roma. Il ministro invece proseguirà la visita alla casa comunale.

Nei giorni scorsi il sindaco ha invitato tutti i cittadini ad appendere fuori dai balconi e dalle finestre le bandiere tricolori per accogliere il presidente della Repubblica.