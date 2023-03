TOLENTINO - Le analisi dell'Arpam in seguito all'incendio alla Rimel hanno portato ad una ordinanza. L'inquinamento non sarebbe legato al rogo e le cause sono da indagare

di Francesca Marsili

Le indagini integrative dell’Arpam a seguito del rogo nella ditta Rimel di Pollenza del 6 dicembre scorso fanno emergere una fascia limitata di terreno in contrada Rancia, a Tolentino, “contaminato da diossine in modo puntuale, pertanto non riconducibile alla ricaduta al suolo dei contaminanti sprigionati nel corso dell’incendio”.

Questa la motivazione con la quale il sindaco di Tolentino, con un’ordinanza dell’8 marzo, ha sospeso qualsiasi tipo di attività agricola per l’azienda. L’atto del sindaco recepisce e fa seguito al documento inviato da Arpam nei primi giorni di marzo in cui si chiedeva all’ente di fornire tutte le informazioni in merito alle attività, anche pregresse, riguardanti la zona interessata dal fenomeno di contaminazione, utili per le finalità di cui alla presente procedura e di comunicare eventuali misure restrittive adottate in ordine all’utilizzo dei terreni ricompresi nell’area risultata contaminata.

La fascia di terreno individuata come contaminata a seguito delle indagini di Arpam ha un’estensione pari a 50 metri per 200 circa ed è posizionata nella porzione centrale al perimetro di indagine che include i punti di campionamento con superamento dei limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione. Pertanto l’Agenzia regionale per l’ambiente avrebbe ampliato l’indagine sui terreni al fine di definire l’estensione areale della contaminazione.

In base agli accertamenti svolti dall’Arpam il fatto che ci sia una tale concentrazione in un punto preciso e nulla sia stato rilevato nei dintorni farebbe escludere che sia legato all’incendio ma le cause siano da indagare ulteriormente per comprendere come sia maturato l’inquinamento.