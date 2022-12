Vasto incendio alla Rimel

POLLENZA - Le fiamme sono divampate nella notte. In corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco

A fuoco un capannone della Rimel, l’azienda di Casette Verdini (Pollenza) che si occupa di smaltimento e trattamento di rifiuti speciali. Un vasto incendio è divampato alle 23,10 e una colonna di fumo nero ha invaso le zone di Casette Verdini e Sforzacosta. Sul posto, in via dell’Industria, sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Resta da stabilire cosa abbia innescato le fiamme.

(servizio in aggiornamento)