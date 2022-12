POLLENZA - Si trovano nella zona posta sotto sequestro e all'interno si vede del materiale bruciato dall'incendio scoppiato il 5 dicembre

Quattro grandi cassoni con dentro materiale bruciato nell’incendio, che non sono coperti e si trovano nel piazzale della Rimel, l’azienda di Casette Verdini di Pollenza dove si è verificato un incendio lo scorso 5 dicembre. A segnalarlo chi vive in zona e che ieri ha notato e fotografato la presenza dei quattro cassoni che si trovano nella zona posta sotto sequestro dalla procura.

La preoccupazione dei residenti, che sono già provati per via dei giorni in cui sono stati esposti ai fumi del rogo, in cui, secondo le analisi condotte dall’Arpam, si sono diffusi diossina e furani (molto elevati) e metalli, è per il fatto che i cassoni non siano stati coperti e questo fa loro temere che col vento sostanze nocive possano essere diffuse nell’aria o nei terreni circostanti.

Nei giorni scorsi i sindaci dei comuni di Pollenza, Tolentino, Macerata hanno revocato le ordinanze relative al consumo di ortaggi a foglia larga, foraggi. Questo in base ad un parere dell’Area vasta 3 che ha comunicato che si potevano consumare, in base alle analisi svolte. L’Arpam sinora ha comunicato i dati sull’aria, rilevando che nei giorni successivi all’incendio e l’agenzia è impegnata sulle analisi di terreni e acqua e il 17 dicembre in una nota sul proprio sito aveva specificato che sarebbero stati resi noti quanto prima.