POLLENZA - Il legale dell'azienda Leonardo Filippucci: «Abbiamo chiesto l’acquisizione delle telecamere, i titolari sono provati». A Macerata incontro tra sindaci, il comandante dei vigili del fuoco Caprarelli: «Stiamo spegnendo i focolai interni. Sulle cause dobbiamo fare gli accertamenti». IL VIDEO

di Gianluca Ginella

«Quello alla Rimel non è un incendio doloso, abbiamo chiesto l’acquisizione delle telecamere proprio per dimostrare questo». Sono le parole dell’avvocato Leonardo Filippucci che questa mattina è arrivato all’azienda di Casette Verdini di Pollenza da dove alle 12 si alzava ancora un gran fumo nero. «Dentro ci sono ancora fiamme», spiegano i vigili del fuoco, al lavoro da questa notte per cercare di domare l’incendio alla ditta che si occupa di smaltimento di apparecchiature elettroniche.

«I titolari (Alberico Leonori e il figlio Elia, ndr) sono provati, parliamo dell’attività di famiglia, l’attività di una vita – aggiunge l’avvocato Filippucci – Ora per loro si tratterà di ricostruire e di ripartire». A fare il punto, intorno alle 12,40, è il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Mauro Caprarelli, all’uscita dal summit in prefettura che è iniziato alle 11.

«La situazione è sotto controllo, stiamo spegnendo i focolai interni, al momento abbiamo al lavoro tre squadre e poi procedere con le operazioni di smassamento – ha spiegato – Questa è una azienda che si occupa del recupero di materiali dagli elettrodomestici e c’era un cumulo di materiale plastico e quello ha preso fuoco. Sulle cause dobbiamo fare gli accertamenti».

Tra i primi ad uscire dal summit in prefettura c’è il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi: «Siamo in fase di spegnimento e smassamento dice – Arpam si sta adoperando per gli accertamenti e alle 17 ci sarà un nuovo incontro in prefettura». In prefettura presenti i sindaci dei comuni interessati dai fumi oltre che Tolentino, Pollenza, Macerata, Corridonia.