Passaggio di consegne tra presidenti al Lions Club Civitanova Cluana. Angelo Figliola è la nuova guida per il 2026/2027. La staffetta con il predecessore Francesco Gabrielli dopo un anno di solidarietà. Nel corso della tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne, il presidente uscente ha affidato il distintivo ad Angelo Figliola. Una serata segnata da amicizia, continuità e spirito di servizio, occasione preziosa per ripercorrere dodici mesi intensi vissuti nel segno del motto internazionale “We Serve”.

Nel suo intervento conclusivo, Gabrielli ha ricordato le tappe più significative del mandato, caratterizzato da un forte impatto sulla comunità civitanovese. Tra i risultati più rilevanti spicca la donazione di una nuova poltrona per i prelievi al reparto di oncologia dell’ospedale di Civitanova, acquistata grazie ai fondi raccolti con il tradizionale Concerto di Natale, evento nato nel 1989 e portato avanti in collaborazione con il maestro Lorenzo Di Bella, ormai divenuto una colonna della cultura e della solidarietà cittadina.

Sul fronte educativo e sociale, il Club ha promosso il progetto “Kyros, Integrazione al contrario” alla My School, iniziativa dedicata all’inclusione dei più piccoli, e ha rinnovato l’impegno nel concorso scolastico “Un Poster per la Pace”. Non sono mancati i gesti di vicinanza: le uova di Pasqua per la Pediatria, la colletta con il Banco Alimentare e il sostegno alla ricerca scientifica in collaborazione con la Aron Research Foundation.

Un momento centrale della serata è stato dedicato alla storia locale. Alvise Manni, presidente del Centro Studi Civitanovesi, ha presentato il volume sugli Statuti civitanovesi del 1567, ringraziando pubblicamente il Lions Cluana per il contributo economico che ha consentito la distribuzione gratuita del testo a studiosi e ai cittadini.

Tra gli eventi più rappresentativi dell’anno è stata ricordata anche la 36esima Charter Night, culminata con la consegna del 35esimo Premio Donna al Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Il neo presidente Angelo Figliola, nel ringraziare i soci per la fiducia nella sua persona per la guida del sodalizio, ha assicurato continuità nell’ascolto dei bisogni della comunità. A sostenerlo sarà un consiglio direttivo solido e ben strutturato: Giulietta Bascioni primo vicepresidente, Carla Cifola secondo vicepresidente, Roberta Di Marco segretaria, Cristina Gorajski tesoriera e Piergiorgio Moscetta cerimoniere.

Completano l’organigramma Francesco Gabrielli presidente Lcif, Dania Battistelli Gmt, Anna Vecchiarelli Glt, Anna Traczewska Gst, Chiara Cesaretti amministratore, Roberto Carlo Marsili a supporto del cerimoniere e del Gst, e i consiglieri Giovanna Capodarca, Luigi Piccioli e Alessandra Fioretti. Più che un semplice cambio al vertice, il passaggio delle consegne segna la continuità di un percorso che punta a coniugare attenzione ai bisogni del territorio e impegno concreto, nel solco di una tradizione che il Lions Club Cluana rinnova anno dopo anno.