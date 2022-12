I SINDACI dei primi due Comuni, dopo le rassicurazioni dell'Asur sul consumo alimentare di ieri, hanno firmato la revoca. Sandro Parcaroli ha invece emanato un provvedimento di proroga a Sforzacosta. Nell'atto non sono però citate le analisi dell'Area Vasta 3, ma solo quelle dell'Arpam del giorno prima

Rogo alla Rimel, Tolentino e Pollenza ritirano le ordinanze, Macerata no. Dopo i risultati delle analisi sugli ortaggi comunicati ieri dall’Asur, sono arrivate le decisioni dei Comuni più interessati dalle conseguenze dell’incendio che il 5 dicembre scorso ha devastato il capannone dell’azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti elettronici a Casette Verdini.

La direttrice dell’Area Vasta 3 Daniela Corsi ieri ha assicurato: «Sono state effettuate le ricerche di metalli pesanti, Idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), diossine, policlorobifenili (Pcb) e furani. I risultati analitici hanno dato esito favorevole per sicurezza alimentare all’utilizzo degli ortaggi e verdure».

Dopo questi risultati i sindaci di Pollenza e Tolentino, Mauro Romoli e Mauro Sclavi hanno provveduto a revocare le precedenti ordinanze che vietavano l’utilizzo di ortaggi a foglia larga e obbligavano al ricovero degli animali da cortile. Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli invece ha fatto una scelta opposta: ha emanato un’ordinanza che allunga per la sola frazione di Sforzacosta il divieto di consumo di ortaggi e obbliga al ricovero degli animali da cortile. Nell’ordinanza emanata ieri il primo cittadino di Macerata, più che ai risultati delle ultime analisi comunicate dall’Area Vasta 3 fa riferimento a quelli dell’Arpam dell’altro giorno, le cui conclusioni erano queste: «la qualità dell’aria riscontrata nelle ore immediatamente successive all’incendio ha subito importanti ripercussioni per l’emissione di metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e di diossine e furani in seguito alla combusitione di materiali e rifiuti presenti nello stabilimento».