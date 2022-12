POLLENZA - L'agenzia ha pubblicato le analisi della centralina di Pollenza Scalo. I dati sono relativi a monossido di carbonio, benzene e monossido di azoto

Mentre nella zona di Pollenza continuano a sentirsi cattivi odori nell’aria, dovuti al fatto che nello stabilimento della Rimel dove lunedì notte è scoppiato un incendio, i vigili del fuoco sono al lavoro per lo smassamento dei rifiuti bruciati, l’Arpam ha pubblicato i primi dati sull’aria rilevati dalla centralina mobile che si trova a Pollenza Scalo. È la stessa agenzia che spiega: «Dai dati rilevati si osserva come gli inquinanti caratteristici della combustione (come ossido di carbonio e ossidi di azoto) subiscano una graduale e costante diminuzione durante tutto il monitoraggio, rimanendo nei limiti di legge pressoché in tutte le fasce orarie».

I dati sono relativi alle concentrazioni orarie di Benzene, Monossido di carbonio (Co) e Monossido di azoto (No2) registrate dalle 21 del 6 dicembre alle 11 di oggi, mentre per quanto riguarda le polveri sottili (Pm10) è riportata la media giornaliera registrata nelle giornate del 7 e 8. «Dai dati rilevati si osserva come gli inquinanti caratteristici della combustione (come ossido di carbonio e ossidi di azoto) subiscano una graduale e costante diminuzione durante tutto il monitoraggio, rimanendo nei limiti di legge pressoché in tutte le fasce orarie. Al momento – aggiunge però l’Arpam – non si esclude che anche nelle prossime ore possano essere ancora percepiti odori di bruciato da parte della popolazione, in quanto le condizioni meteoclimatiche non sono favorevoli alla diffusione dei fumi verso gli strati alti della troposfera, e di conseguenza ostacolano la diluizione delle sostanze inquinanti».