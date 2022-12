POLLENZA - La direttrice, Daniela Corsi, ha comunicato l'esito dei controlli: «Risultato favorevole per sicurezza alimentare all’utilizzo degli ortaggi e verdure»

«Gli ortaggi nella zona in cui è avvenuto l’incendio alla Rimel si possono consumare», a dirlo l’Area Vasta 3 dopo aver svolto le analisi secondo quanto stabilito dalla riunione in prefettura dle 6 dicembre scorso. È la direttrice dell’Area vasta 3, Daniela Corsi, a comunicare l’esito degli accertamenti sulla ricaduta dei contaminanti ambientali.

L’Asur ha svolto «un monitoraggio sulle matrici vegetali a più alto rischio di contaminazione, ortaggi a foglia larga quali insalata e scarola. Sono state effettuate le ricerche di metalli pesanti, Idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), diossine, policlorobifenili (Pcb) e furani – dice Corsi -. I risultati analitici hanno dato esito favorevole per sicurezza alimentare all’utilizzo degli ortaggi e verdure. E’ comunque opportuno ricordare a tutti le buone pratiche domestiche nel consumo degli ortaggi e verdure previo accurato lavaggio con acqua potabile».

I risultati del monitoraggio sono stati comunicati a tutte le istituzioni competenti. Il rogo alla Rimel di Casette Verdini di Pollenza, è divampato nella notte del 5 dicembre scorso, intorno alle 23. I sindaci dei comuni vicini, oltre a Pollenza, Macerata (per la frazione di Sforzacosta), Corridonia, Urbisaglia, Tolentino, avevano tutti fatto ordinanze in cui, tra l’altro, veniva vietato il consumo di ortaggi a foglia larga. Secondo i dati comunicati dall’Arpam ieri, con il rogo, nelle «ore immediatamente successive all’incendio la qualit dell’aria ha subito importanti ripercussioni per l’emissione di metalli pesanti, Idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) e di diossine e furani in seguito alla combustione di materiali e rifiuti presenti nello stabilimento. Tali sostanze si presentano adsorbite sulle polveri sottili Pm10».

