Sotto sequestro il capannone della Rimel,

indagato il legale rappresentante

ROGO - Si tratta di un atto dovuto per garantire la possibilità di partecipare agli accertamenti che saranno disposti. I vigili del fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza, da oggi le indagini entreranno nel vivo per dare risposta a diversi quesiti a partire da come si sia sviluppato l'incendio

10 Dicembre 2022 - Ore 21:01 - caricamento letture

