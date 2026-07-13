È stato agganciato per l’ultima volta in provincia di Macerata il telefono di D.M., ragazza di 15 anni originaria della Romania ma residente a Giulianova, sparita da oltre una settimana. L’ultima geolocalizzazione del cellulare della giovanissima è stata appunto rilevata nel Maceratese e sembra che il dispositivo sia ancora attivo.

L’ultimo contatto tra la 15enne e la famiglia risale al 4 luglio scorso, quando la giovane si era messa in contatto con i genitori all’ora di pranzo, poi più nulla. Di lei si sono perse le tracce e i genitori avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Giulianova e le Procure di Teramo e L’Aquila.