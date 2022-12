INCENDIO - L'Arpam ha comunicato le analisi su acqua e terreni. Tutto nei paramentri ad eccezione del campione prelevato in località Castello della Rancia. L'amministrazione guidata dal sindaco Romoli ha convocato un'assemblea a cui sono invitati residenti, associazioni, Asur, Arpam, Provincia

Incendio alla Rimel, l’11 gennaio si terrà un consiglio comunale aperto a Pollenza. Intanto l’Arpam ha comunicato gli esiti delle analisi su acque e terreni (su un campione di terreno è risultata una concentrazione di diossina superiore alla soglia limite). Proprio legato all’incendio il Comune di Pollenza ha convocato un consiglio comunale aperto che si svolgerà alle 21 dell’11 gennaio al teatro comunale. L’amministrazione ha invitato Provincia, Asur, Arpam, associazioni e residenti a partecipare. Il rogo si è sviluppato la notte del 5 dicembre all’azienda di Casette Verdini di Pollenza.

L’Arpam ha svolto le analisi dell’aria, dell’acqua e dei terreni. Queste ultime due analisi hanno richiesto più tempo per i risultati. I tecnici hanno prelevato il 7 e il 12 dicembre campioni nelle zone vicine a dove si trova l’azienda. Per quanto riguarda l’acqua sono stati prelevati «tre campioni di acque di falda da pozzi privati, posti esternamente ed a valle idrogeologica (presunta) della ditta – dice l’Arpam -. Dai risultati analitici, relativamente ai parametri presi in esame, si evidenzia che tutti i campioni presentano concentrazioni soglia di contaminazione inferiori ai limiti». Per quanto riguarda i terreni, sono stati prelevati otto campioni nelle zone vicine alla Rimel, lungo la vallata del fiume Chienti ad una distanza massima dalla ditta di circa 14 chilometri. Tutti i campioni sono risultati avere parametri nei limiti, «ad eccezione del parametro diossine rilevato nel campione T04 con un valore pari a 14,4 ng Who-Te/Kg ss a fronte del limite di legge pari a 10». Si tratta di un prelievo fatto a Tolentino, in località Castello della Rancia. L’Arpam si è già attivata per svolgere ulteriori campionamenti dei terrenti intorno al punto contaminato per un raggio di circa 50 metri.

Sull’incendio alla Rimel la procura di Macerata ha aperto una indagine per incendio colposo, indagato è il legale rappresentante dell’azienda, Alberico Leonori.