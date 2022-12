MACERATA - La storica azienda ha deciso anche di rinviare la cena natalizia a causa del Covid e di regalare ai 700 lavoratori un pacco natalizio più corposo. L'ad e presidente Franco Cossiri: «Siamo sempre stati a fianco delle necessità e dei bisogni dei nostri collaboratori e anche in questo periodo di rincari abbiamo ritenuto doveroso dare un segnale concreto e tangibile»

In RemaTarlazzi, storica azienda marchigiana con sede legale a Sforzacosta, quest’anno si celebra un Natale differente. L’azienda ha infatti riconosciuto ai suoi 700 dipendenti un “Bonus Bollette” di 500 euro, «nella certezza che in un momento economicamente complesso, questa cifra possa essere di supporto per alleviare la recente impennata dei costi dell’energia e dei rincari che hanno colpito alcuni beni di prima necessità, andando a gravare sul bilancio di ogni famiglia».

«Siamo sempre stati a fianco delle necessità e dei bisogni dei nostri collaboratori – commenta il presidente e amministratore delegato Franco Cossiri – e anche in questo periodo, speriamo momentaneo, di rincari delle bollette e di altri beni primari, abbiamo ritenuto doveroso dare un segnale concreto e tangibile nel supporto delle necessità delle famiglie che partecipano alla vita e allo sviluppo della nostra azienda. Insieme agli altri amministratori delegati ( Dino Azzanesi, Francesca Renzoni, Mauro Mancigotti e Orlando Barbaccia) abbiamo deciso a malincuore, per ragioni di sicurezza e di responsabilità verso la salute di tutti i collaboratori impegnati in RemaTarlazzi, di rimandare la “classica” cena aziendale di fine anno a periodi meno rischiosi, visto che nonostante tutte le precauzioni, il Covid è ancora presente in maniera massiccia nella nostra regione. Abbiamo riversato le risorse destinate a questo evento – spiega Cossiri – alla “costruzione” di un pacco natalizio di fine anno più corposo e ricco, costituito da generi alimentari che fanno parte della tradizione locale, per essere comunque presenti concretamente durante le festività nel vissuto dei nostri collaboratori e dei loro cari, anche in questo caso pensando di alleviare in maniera fattiva la spesa che le famiglie si trovano a sostenere durante le festività».

«In RemaTarlazzi – conclude Cossiri – abbiamo sempre vissuto a fianco dei collaboratori, condividendone traguardi e difficoltà, in un clima aziendale che pone al centro le persone, vero motore del nostro successo e della prosperità che ricade sulle oltre 700 famiglie che in questa società hanno creduto. L’azienda non sarebbe ora presente nelle 5 regioni di Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e Lazio, con 36 punti vendita e sviluppando un fatturato di oltre 320 milioni di euro nel 2022, se non avesse creduto e investito nel tempo nella professionalità delle persone che compongono il nostro staff. Ed è a tutti i nostri collaboratori che oggi, con profonda gratitudine, inviamo questi messaggi concreti della nostra vicinanza e supporto».