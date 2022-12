MORROVALLE - Il calzaturificio ha deciso di elargire un extra ai 110 lavoratori da spendere per carburante, spesa o bollette. Il ringraziamento: «Un gesto che accogliamo con riconoscenza e gratitudine consapevoli di offrire il nostro contributo ad una grande azienda che non ha perso la sua anima legata al territorio e alla fiducia nelle risorse umane, un esempio per l'imprenditoria italiana»

di Laura Boccanera

Un bonus da 1.000 euro per tutti i dipendenti per far fronte all’aumento del costo della vita, da spendere per buoni carburante, spesa nei supermercati o per il pagamento delle bollette. I 110 dipendenti del calzaturificio Galizio Torresi di Morrovalle hanno accolto con stupore e gratitudine la notizia del benefit che l’azienda ha intenzione di erogare a tutti i collaboratori prima di Natale.

Un’importante iniziativa di welfare in un momento di straordinaria complessità per l’intero sistema economico e sociale. E il calzaturificio di Morrovalle ha deciso di fare la sua parte e anche di più erogando a tutti i dipendenti un buono straordinario. L’azienda non è nuova a forme di generosità e supporto alle famiglie dei propri lavoratori: in occasione dell’anniversario per i 40 anni dalla fondazione nel 2019 la proprietà aveva condiviso la gioia per l’importante traguardo con un premio in busta paga e ogni anno per Natale come regalo vengono erogati dei buoni carburante. Stavolta il benefit è ancora più gradito in quanto giunge inaspettato e in un momento di difficoltà per tante famiglie alle prese col caro energia.

Dai dipendenti arriva infatti il ringraziamento per il bel gesto di solidarietà e generosità: «Vogliamo ringraziare la Galizio Torresi per lo sforzo ulteriore che quest’anno ha messo in campo a sostegno dei lavoratori – dicono i dipendenti – un gesto che accogliamo con riconoscenza e gratitudine consapevoli di offrire il nostro contributo ad una grande azienda che non ha perso la sua anima legata al territorio e alla fiducia nelle risorse umane, un esempio per l’imprenditoria italiana».

La Galizio Torresi nasce infatti nel 1979 da un piccolo laboratorio artigianale di calzature per uomo e nel tempo l’azienda ha conquistato una fetta sempre più importante di mercato imponendosi sul territorio nazionale con prodotti di altissima qualità che legano sapere artigianale, materie prime e moderne tecnologie.