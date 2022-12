L'AZIENDA ortofrutticola di Macerata ha scelto di annullare il pranzo aziendale e i pacchi di Natale per premiare in busta paga i dipendenti che ringraziano

Un bonus bollette, così lo hanno chiamato i titolari, da 500 euro nelle buste paga dei circa 140 dipendenti. L’Oro della Terra, storica azienda ortofrutticola che ha la sua sede principale a Macerata, nella frazione di Piediripa, si allinea con altre imprese del territorio che, in un momento economicamente difficile, ha deciso di sostenere le famiglie dei suoi collaboratori. Ben 140, appunto, che lavorano anche nelle sedi operative ad Ancona, San Benedetto del Tronto, Fabriano, Senigallia e Foligno.

La scelta dell’azienda è stata quella di evitare, per quest’anno, i classici pacchi regalo e anche il pranzo aziendale, dando la priorità alle esigenze dei lavoratori che ringraziano sentitamente la famiglia Ortenzi che guida l’azienda. «Per noi – dicono i dipendenti – è stato un gesto molto significativo e un supporto importante per affrontare i tanti aumenti a cui andiamo continuamente incontro».

(a.p.)