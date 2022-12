BENEFIT - La decisione del Cda dell'istituto di credito per «affrontare con più serenità le feste natalizie». Il direttore generale, Toni Guardiani: «Investire sulle persone e prefiggersi di migliorare la loro qualità di vita crea valore per tutti»

«La conclusione del 2022 si preannuncia incerta e difficile per le famiglie e la persistente inflazione, con conseguente aumento dei prezzi spropositato, rischia di pesare in maniera determinante sulla capacità di spesa delle persone. Per questo motivo il Consiglio di Amministrazione di Banca Macerata ha deciso di sostenere i propri dipendenti con un benefit di 1.500 euro, erogato sotto forma di buoni spesa e buoni carburante, che consentirà loro di affrontare con più serenità le feste natalizie». Ad annunciarlo l’istituto di credito in una nota.

«Questo intervento si pone in ottica di concreta vicinanza ai dipendenti di Banca Macerata che, come tutti, stanno affrontando una congiuntura economica difficile con rilevanti rialzi inflattivi che ne hanno intaccato la capacità di spesa – dichiara il direttore generale, Toni Guardiani – . Essa rappresenta il frutto di una scelta ponderata e non scontata del Consiglio di amministrazione perché, così come le famiglie, anche le aziende stanno affrontando diverse criticità. Le principali provengono dagli aumenti dei costi dell’energia e delle materie prime, nonchè dall’incertezza che caratterizza il contesto macroeconomico. Noi per primi – continua Guardiani – stiamo toccando con mano questa complessità, e per questo vogliamo rimanere ancora una volta vicini ai nostri dipendenti. Siamo consapevoli di quanto il capitale umano di un’azienda ne rappresenti le fondamenta, soprattutto nei momenti più difficili: investire sulle persone e prefiggersi di migliorare la loro qualità di vita, a nostro avviso, crea valore per tutti».