Tamponamento in superstrada

nel tratto dei lavori: chilometri di code

MONTECOSARO - Un furgone si è scontrato con un'auto che è rimasta bloccata dove c'è lo scambio di corsia. Nessun ferito ma traffico in tilt. E' successo alle 17. Sul posto la Polstrada

20 Settembre 2022 - Ore 18:23 - caricamento letture

Tamponamento tra un furgone e un’auto lungo la superstrada a Montecosaro, all’altezza del tratto dove c’è lo scambio di corsia per i lavori (ripartiti una settimana fa): nessun ferito ma tanti chilometri di coda sia in direzione mare che in direzione monti.

È successo intorno alle 17 di oggi pomeriggio. Un furgone ha tamponato un’auto proprio all’altezza dello scambio di corsia. L’auto a causa dell’impatto si è guastata e non poteva più muoversi. A quel punto si è creato una sorta di imbuto e si sono formate code per cinque chilometri in direzione mare. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per occuparsi dei rilievi e del traffico.

