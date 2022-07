Direzione mare, in superstrada

un weekend di code e rallentamenti

CAOS - Lunghe file dopo lo svincolo di Morrovalle visto il restringimento di corsia necessario ai lavori di rifacimento dell'asfalto sino a Montecosaro

Superstrada direzione mare, weekend di disagi per gli automobilisti. Lunghe file fino al termine del restringimento di corsia, prima dello svincolo per la zona industriale di Civitanova, disposto visti i lavori in corso per il rifacimento dell’asfalto nel tratto da Morrovalle a Montecosaro, intervento programmato dall’Anas date le condizioni dissestate di diversi tratti.

Dall’11 luglio è scattata anche la chiusura dello svincolo di Montecosaro in direzione mare per consentire lo svolgimento dell’opera di rifacimento della pavimentazione delle rampe in uscita ed entrata. In piena estate, nella carreggiata che porta verso la costa, è risaputo che i veicoli in transito aumentino, di conseguenza i lavori non possono far altro che generare le code. Che diventano di chilometri.

Sempre sperando che non avvengano incidenti o tamponamenti, come accaduto venerdì (leggi l’articolo), che contribuiscono ad aumentare il caos. Nella mattinata di oggi automobilisti fermi nei veicoli sotto il sole, in attesa di ripartire lentamente sino a giungere al cambio di corsia. Insomma, la Foligno-Civitanova, con tanti turisti anche dall’Umbria che decidono di partire per il mare e i maceratesi che scelgono la costa per una giornata d’estate è sempre più congestionata nei fine settimana.

Un altro restringimento della carreggiata è presente tra Belforte e Caldarola, ma è chiaro che in prossimità di Civitanova i disagi aumentino visto il peso del traffico turistico e che anche la viabilità interna da Morrovalle sino a Civitanova risenta della Val di Chienti congestionata. L’unica certezza è quella che Anas ha annunciato la fine dei lavori in superstrada entro la prima settimana di agosto, restano quindi altre tre settimane in cui mettersi in viaggio verso il mare richiede massima attenzione alla guida, soprattutto nel weekend. E la giusta dose di pazienza.

