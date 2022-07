«Parabrezza spaccato da un sasso

durante i lavori in superstrada

Parcaroli, alternative ad oggi non ci sono»

VIABILITA' - Martino Taffetani, pendolare di Appignano, dovrà riparare a sue spese l'auto danneggiata dal sasso sollevato da un camion in transito nel tratto tra Morrovalle e Montecosaro e risponde all'appello lanciato dal presidente della Provincia

Giorni e giorni di code per andare e tornare da lavoro e un parabrezza spaccato che dovrà riparare a sue spese. Martino Taffetani, pendolare di Appignano, racconta la sua disavventura.

«Ieri mattina stavo percorrendo come tutti i giorni il tratto della superstrada con i lavori tra Morrovalle e Montecosaro. Ci sono sempre un sacco di sassi e pietre tirati su dai lavori. Ieri un camion passando nell’altra direzione ne ha tirato su uno e mi ha spaccato il parabrezza».

Taffetani dovrà purtroppo ripararlo a sue spese: vetro sostitutivo e manutenzione gli costeranno circa 400 euro. Oltre il danno la beffa, proprio oggi i lavori in quel tratto sono stati ultimati e il cantiere rimosso. Taffetani risponde anche all’appello del presidente della Provincia Sandro Parcaroli che ieri ha invitato gli automobilisti a cercare strade alternative. «Figuriamoci se non ho cercato strade alternative nelle ultime settimane, ci sono lavori che bloccano buona parte di tutte le altre strade. A Trodica c’è il passaggio a livello e a Sforzacosta il ponte chiuso, quindi in ogni caso si rimane bloccati».

