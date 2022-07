Superstrada, l’annuncio di Parcaroli:

«Da venerdì chiuso

il cantiere a Montecosaro»

CAOS - Il presidente della Provincia ha avuto un colloquio con il dirigente regionale dell'Anas che sta eseguendo l'intervento di manutenzione. Al momento sono 4 i punti in cui si sta lavorando (anche a Sforzacosta, Tolentino e Belforte dove lo stop è in programma entro il 5 agosto)

19 Luglio 2022 - Ore 19:27

di Luca Patrassi

«Ho appena parlato con il dirigente dell’Anas, mi ha garantito che da venerdì chiuderanno i cantieri tra Morrovalle e Civitanova (ora i lavori sono a Montecosaro), non era possibile andare avanti d’estate con le scene che si sono registrate nello scorso weekend, automobilisti in trappola. Poi speriamo si vada rapidamente ad ultimazione anche negli altri cantieri dell’entroterra», così commenta a Cronache Maceratesi il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, soddisfatto per la conclusione di alcune delle operazioni di restyling che hanno portato un’infinità di disagi agli automobilisti in transito lungo la superstrada Valdichienti e incidenti.

Uno stop che mette la parola fine agli incubi che si sono materializzati da alcune settimane, ed in particolare nei weekend, con code infinite nel tratto citato di superstrada. Ora la notizia del felice esito della questione, prossimo esito appunto comunicato da Parcaroli. Sul fronte dei problemi legati ai lavori in superstrada c’è stata oggi l’iniziativa del comune di Morrovalle che, come riportato in una nota dello stesso ente locale, «ravvisato il considerevole aumento del traffico, soprattutto nelle ore serali, sulla strada statale 485 a seguito dei lavori in corso lungo la superstrada, è stato disposto l’azionamento del semaforo all’intersezione tra via XXV aprile, via Brodolini e via Dante Alighieri con luce gialla lampeggiante tutti i giorni dalle 17 alle 22. L’ordinanza ha effetto dalla data odierna e resterà in vigore fino alla fine dei lavori».

Sulla situazione viabilità sulla 77 ecco cosa dice l’Anas: «Sono attualmente in corso quattro cantieri per i quali è previsto il completamento o la sospensione entro la prima settimana di agosto per poi riprendere dopo l’esodo estivo. In prossimità dello svincolo di Belforte lavori di ripristino dei giunti di dilatazione sui viadotti Savini e Belforte. Transito regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Gli interventi si protrarranno fino alla prima settimana di agosto per poi essere sospesi per l’esodo estivo. A Tolentino lavori di risanamento della pavimentazione. Transito regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta e contestuale chiusura dello svincolo di Tolentino sud in direzione Civitanova. Completamento previsto entro il 5 agosto. In prossimità dello svincolo di Sforzacosta lavori di risanamento dei sovrappassi. Restringimento di carreggiata con chiusura alternata della corsia di marcia o di sorpasso, in entrambe le carreggiate. Completamento previsto entro il 30 luglio. In corrispondenza dello svincolo di Montecosaro lavori di risanamento profondo della pavimentazione. Transito regolato a doppio senso in carreggiata opposta e contestuale chiusura dello svincolo di Montecosaro. Il completamento di queste ultime attività è previsto per il 23 luglio. I lavori rientrano nell’ambito del piano di manutenzione e riqualificazione della rete stradale delle Marche avviato da Anas (Gruppo Fs italiane) per un investimento complessivo pari a oltre un miliardo di euro tra lavori ultimati, in corso e programmati».

(Nelle foto di Federico De Marco la situazione dei lavori oggi in Superstrada all’altezza di Montecosaro)

