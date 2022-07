Tamponamento prima del cantiere,

chilometri di coda in superstrada

SCONTRO tra Morrovalle e Montecosaro intorno alle 19,30 in direzione mare. Nulla di grave per chi era sui veicoli. Ancora disagi per gli automobilisti

15 Luglio 2022 - Ore 20:28 - caricamento letture

Tamponamento lungo la superstrada poco prima del tratto in cui ci sono i lavori (tra Morrovalle e Montecosaro) in direzione mare. Tre le vetture coinvolte nell’incidente. Nulla di grave per i conducenti e per chi si trovava a bordo dei veicoli, ma l’ennesimo incidente che avviene nelle vicinanze di uno dei cantieri sulla superstrada, dove c’è un restringimento e ci si deve spostare sulla carreggiata opposta, ha provocato disagi al traffico e code per diversi chilometri. E’ avvenuto intorno alle 19,30 di questo pomeriggio sulla corsia in direzione mare. Sul posto sono intervenuti 118, Polstrada e vigili del fuoco. Nulla di grave per le persone che erano a bordo delle vetture (per nessuno è stato necessario il trasporto in ospedale) ma molti i disagi per gli automobilisti che stavano andando in direzione mare. Poco prima delle 21 le auto in fila arrivavano fino all’uscita di Morrovalle, partendo dal punto in cui c’è il cantiere, dunque si parla di chilometri di coda con tanti automobilisti infuriati per l’ennesimo disagio al traffico in superstrada.



