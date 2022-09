Ripartono i lavori in superstrada,

svincolo di Montecosaro

off limits in direzione monti

VIABILITA' - Dal 13 settembre Anas riparte con le opere di sistemazione della pavimentazione

9 Settembre 2022 - Ore 19:21 - caricamento letture

Disagi al traffico in arrivo in superstrada: è tempo di ripresa dei lavori. Dopo lo stop estivo legato ai tanti disagi che erano stati creati agli automobilisti, l’Anas da martedì prossimo (13 settembre) ricomincia con i lavori A Montecosaro, in corrispondenza dello svincolo sulla carreggiata in direzione Foligno saranno svolte opere di risanamento profondo della pavimentazione. Per consentire le attività, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta mentre lo svincolo di Montecosaro sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. Il completamento di questa fase è previsto entro il 7 ottobre.

