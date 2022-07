In superstrada un altro mese di lavori,

alcuni cantieri si spostano

CAOS - Mentre i disagi si moltiplicano, l'Anas fa sapere che cercheranno di concludere le opere la prima settimana di agosto. Cantieri con cambio di carreggiata a Belforte, Morrovalle-Montecosaro, Tolentino Est a cui si aggiunge il restringimento a Sforzacosta

5 Luglio 2022

«Lavori in superstrada fino alla prima settimana d’agosto», così fanno sapere dall’Anas. Quindi un altro mese di cantieri aperti, per la gioia degli automobilisti e dei turisti. Sono quattro i punti in cui lungo la superstrada ci sono restringimenti, in tre casi con scambio di carreggiata. Non certo il massimo decidere di aprire i cantieri in estate e i guai che questo avrebbe comportato erano prevedibili. E così tra incidenti e code questo oggi è il panorama per chi imbocca la strada a quattro corsie. Il presidente della Provincia Sandro Parcaroli ieri ha consigliato gli automobilisti di valutare strade alternative (però c’è già chi gli ha risposto chiedendo quali siano queste strade alternative). La verità è che la politica, come avvenuto a livello regionale per l’A14 (anche se ci sono voluti parecchi gravi incidenti, alcuni mortali, per arrivarci), dovrebbe forse consigliare ad Anas di fare i lavori in periodi dove c’è meno traffico e magari non tutti una volta. Perché fare i lavori nei periodi di maggior traffico aumenta disagi e rischi.



Nel quadro dei lavori, sono tre i punti con scambi di corsia. Uno è in prossimità dello svincolo di Belforte per lavori di ripristino dei giunti di dilatazione sui viadotti Savini e Belforte. Gli interventi si protrarranno fino alla prima settimana di agosto per poi essere sospesi per l’esodo estivo. Il secondo è in prossimità dello svincolo di Tolentino Est per consentire i lavori di risanamento della pavimentazione. Questo cantiere sarà attivo fino al 15 luglio, dice Anas, e poi si sposterà nel tratto adiacente fino alla prima settimana di agosto. A Tolentino il cantiere è stato aperto il 28 giugno. Alcuni giorni prima era stato aperto un altro cantiere, tra lo svincolo di Morrovalle e lo svincolo di Montecosaro sempre per sistemare l’asfalto. Qui gli interventi saranno completati oggi – dice Anas -, «per poi proseguire dalla prossima settimana in un nuovo tratto sempre sulla stessa carreggiata direzione Civitanova che comporterà anche la chiusura dello svincolo di Montecosaro per il rifacimento della pavimentazione sulle rampe. Il completamento di queste ultime attività è previsto per la prima settimana di agosto». C’è poi il restringimento a Sforzacosta dovuto a lavori per risanamenti sovrappassi, in questo caso non c’è scambio di corsia.

(redazione CM)

