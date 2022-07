Supestrada, via libera:

chiuso il cantiere a Montecosaro

Fermi i lavori a Civitanova

VIABILITA' - Traffico di nuovo regolare nel tratto dove per circa due mesi ci sono state le opere per rifare l'asfalto. Nuova rotatoria alla fine della Statale 77: tutto tace

Il cantiere in superstrada non c’è più. Come aveva annunciato il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, da oggi a Montecosaro la viabilità è tornata normale. Il cantiere, aperto da Anas per sistemare l’asfalto, era partito da una zona più a monte, verso Morrovalle, per poi spostarsi fino al comune di Civitanova.

Un cantiere che prevedeva il cambio di carreggiata. L’ultimo ballo di code ieri sera con lunghe code che si sono formate intorno alle 19 dove c’era il cantiere. Da oggi comunque sarà solo un ricordo, pur se di certo molti automobilisti diranno che non è mai troppo presto. Con il cantiere sparito sarà nuovamente più agevole sposarsi nella zona di Civitanova, Montecosaro. A Civitanova, a proposito di cantieri, è tutto fermo allo svincolo all’uscita della superstrada. Questa mattina, ma lo stesso è da qualche tempo, non si vede nessuno a lavorare. Quei lavori sono destinati a sciogliere il nodo del traffico all’uscita della superstrada, superando il semaforo che faceva da tappo per chi giungeva a Civitanova dalla superstrada e si doveva immettere sulla statale Adriatica. Tornando alla superstrada, i cantieri aperti dall’Anas tra giugno e luglio hanno creato diversi problemi al traffico tra code e incidenti. Quelli che restano, a Belforte, Tolentino, Sforzacosta, è previsto saranno chiusi per il 5 agosto.

