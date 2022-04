Yorke-Greenwood quasi sold out,

la prima di Tosca è regina d’incassi

Gettonato il concerto diretto da Zubin Mehta

MACERATA - Il duo dei Radiohead sarà in scena con la nuova band "Smile" e restano pochi posti in arena. Lirica: già venduti i posti centrali per la serata d'esordio dell'opera di Puccini. Tanti tagliandi venduti anche per Steve Vai e Carmen Consoli. Fissato per giovedì prossimo il cda dell'associazione Sferisterio, il presidente Sandro Parcaroli conferma l'andamento positivo della stagione 2022

di Luca Patrassi

I numeri dicono gli Smile, gli incassi sono per la prima di Tosca. Mentre allo Sferisterio, negli uffici di direzione, c’è la solita ultradecennale cortina fumogena sui dati della biglietteria, la visione delle piantine in biglietteria e quelle online consente di avere almeno un quadro visivo dell’andamento delle varie serate. Appunto, il concerto del gruppo formato da Thom Yorke, Jonny Greenwood e Ton Skinner viaggia verso il tutto esaurito, mancano da vendere una ventina di posti sulla gradinata e qualche puntino isolato in giro per l’Arena. Dunque lo Sferisterio edizione 2022 tornerà a registrare i suoi amati sold-out, quei tutto esaurito che si registravano in sequenza prima dell’ondata pandemica che ha costretto al distanziamento sociale e al taglio dei posti disponibili.

Se la biglietteria sorride con gli Smile, la lirica si conferma capace di grandi incassi e sarà così per la Tosca la cui serata inaugurale è già piena per i posti centrali, disponibilità residue solo per i posti laterali.

La prima di Tosca è ad oggi regina degli incassi della stagione 2022 allo Sferisterio per il semplice fatto che il costo dei biglietti delle serate di lirica è di molto superiore a quello dei concerti. Detto questo, la ricerca di informazioni di dettaglio affronta il solito problemino ultradecennale di scarsa trasparenza rappresentato dal fatto che i dati della biglietteria non vengono forniti e sembrano al centro di chissà quali combinazioni tra sponsorizzazioni, promozioni, inviti, omaggi e simili. Un po’ meno pirotecnica, rispetto agli Smile, la prevendita del concerto di Steve Vai che pure sta registrando un gran numero di tagliandi venduti. La prima della Tosca ha già esaurito la disponibilità delle poltrone centrali, ne è rimasta una sola, poche decine i biglietti per i settori adiacenti alle poltronissime e numeri maggiori per i laterali.

Passata la prima, i dati delle prenotazioni indicano che per le repliche bisognerà attendere, nel senso che per ora le prenotazioni, pur buone, non marciano speditissime. Il Barbiere di Siviglia e The Circus- Pagliacci sono in cartellone ad agosto e le prenotazioni sono ancora poco significative anche se l’opera rossiniana sembra tirare un po’ di più almeno ad oggi.

Quanto ai grandi concerti affidati a prestigiosi direttori ed orchestre, il più gettonato è il concerto diretto da Zubin Mehta con Orchestra e Coro del Maggio musicale fiorentino: sono già stati venduti centinaia e centinaia di biglietti. Nonostante sia ancora lontano temporalmente, un altro concerto che tira moltissimo è quello di Carmen Consoli fissato per il 28 agosto, sono già pieni interi settori dell’Arena. Il commento del sindaco e presidente dell’associazione Sferisterio Sandro Parcaroli: «Giovedì prossimo ci sarà il Consiglio di amministrazione e in quella sede avremo un aggiornamento sui dati della biglietteria, in ogni caso mi dicono che ad oggi l’andamento degli incassi è positivo».

