Diocesi di Fermo, Ascoli e San Benedetto

in rete con un progetto

dedicato alle zone colpite dal sisma

INSIEME - Si chiama "Le Radici del Futuro 2", segno tangibile di vicinanza delle chiese locali a tutte le comunità colpite grazie alla generosità di Caritas Bergamo e di Caritas italiana, che hanno assicurato il finanziamento di questa seconda fase

20 Maggio 2022 - Ore 15:39 - caricamento letture

Riparte con una nuova fase il progetto “le Radici del Futuro” per fare un passo in più ed essere capaci di consolidare le relazioni di prossimità all’interno delle comunità colpite dal terremoto. Infatti, dopo l’incontro di conclusione della prima progettualità inter-diocesana finanziata dalla Caritas Italiana, con i fondi destinati alle zone colpite dal territorio del 2016, nelle tre diocesi che hanno condiviso il percorso progettuale di ricostruzione si comincia a vedere il futuro. Il coinvolgimento e la condivisione del cammino delle Caritas delle Diocesi di Ascoli, Fermo e San Benedetto del Tronto- Ripatransone-Montalto rappresentano una concreta “radice” per far crescere il territorio. «Nonostante si percepisca una reale sofferenza e affanno da parte delle comunità nelle zone interne e montane colpite dal terremoto, non bisogna scoraggiarsi, ed è necessario comprendere che le risorse possono essere attivate se ci si mette in rete», si legge in una nota.

«Nell’incontro di valutazione dei risultati delle attività realizzate nel periodo 2020/2021 (con la partecipazione dei tre Vescovi, di Caritas Italiana e di molti protagonisti delle attività realizzate) si è parlato di radici, le prospettive di ripartenza vengono dalle “radici buone”. Le prospettive del futuro, infatti, iniziano a partire da ciò che è già stato costruito: il futuro ha le sue basi nel presente.

Mettere in rete scuola, famiglia, istituzioni ed imprese incarna le radici di futuro al di là delle singole iniziative, e permette di sviluppare radici feconde da coltivare e da far crescere. Il futuro non sta solo nella conoscenza, ma anche nella formazione e più ci si impegna nel coinvolgimento e nell’accompagnamento della comunità locale più si avrà la possibilità di costruire un futuro. Il futuro non è nell’isolamento, l’andar da soli non porta alcun tipo di futuro – si legge nel comunicato – .Le prospettive di esperienze di rete e le alleanze sono le basi per la ripartenza, in tutti gli ambiti, in particolare nelle zone interne dell’entroterra e nelle zone colpite dal terremoto.

Ed è questo il motivo per cui nasce il progetto “Radici del Futuro 2” un passo in più per guardare lontano e dare continuità alla progettualità conclusa e che ora è ripartita a partire da maggio 2022. Un progetto fortemente voluto dai Vescovi delle tre Diocesi per dare un segno tangibile di vicinanza delle chiese locali a tutte le comunità colpite dal sisma del 2016, grazie alla generosità di Caritas Bergamo e di Caritas italiana, che hanno assicurato il finanziamento di questa seconda fase. Per info: Caritas Diocesana di Fermo, Via Giovanni da Palestrina n.21 Fermo oppure telefonare al 0734-229405, scrivere all’indirizzo info@caritasdiocesiifermo.it o consultare il sito www.leradicidelfuturo.it ».

