IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 984 tamponi, di cui 586 nuove diagnosi e 398 del percorso guariti. Uno dei nuovi contagi è in provincia di Macerata, gli altri sono di fuori regione. Nella struttura di Civitanova c'è un ricoverato in meno

Sono quattro i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche, uno del Maceratese (totale positivi in provincia sale 1.123) e tre da fuori regione. Lo ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame di 984 tamponi di cui 586 del percorso nuove diagnosi e 398 del percorso guariti. Si conferma dunque, come previsto dalla Regione, la cosiddetta fase zero alternato. L’incidenza dei nuovi contagi sul numero complessivo di tamponi svolti nelle ultime 24 ore è dello 0,68%. Mentre il conto totale dei contagi sale così a 6.734 su 66.434 tamponi effettuati fino ad oggi, per un’incidenza del 10,13% (ieri era al 10,22%).

Per quanto riguarda le persone che sono state dimesse o che sono guarite, queste oggi sono 4.421 nelle Marche, cinque in più rispetto a ieri. Altro aspetto sono le persone ricoverate in terapia intensiva: restano 9. In post acuzie ci sono 30 persone. Per quanto riguarda il Covid hospital di Civitanova, i ricoverati sono scesi a due: uno in terapia intensiva e uno in terapia semi intensiva. In precedenza nella struttura da 12 milioni di euro erano tre i ricoverati. Nel complesso nelle Marche, sono 69 le persone ricoverate, comprese terapie intensive, semi intensive, post acuzie e terapie non intensive. Per quanto riguarda le persone in quarantena nelle Marche, queste sono 2.340, ieri erano 2.469.