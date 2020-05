IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 1150 tamponi, di cui 670 nuove diagnosi e 480 del percorso guariti. Un nuovo contagio è nel Maceratese. Nella nuova struttura di Civitanova non sono stati trasferiti altri pazienti. Dimessi e guariti: sono 4.405

Come previsto dalla Regione, si conferma la cosiddetta fase zero alternato. Sono infatti tre i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche, di cui uno nel Maceratese (i casi sono 1.122), uno anche nell’Anconetano e nel Pesarese. Lo ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame di 1150 tamponi, di cui 670 del percorso nuove diagnosi e 480 del percorso guariti. L’incidenza dei nuovi contagi sul numero complessivo di tamponi svolti nelle ultime 24 ore è dello 0,44%, stabile rispetto agli ultimi giorni. Il conto totale dei positivi sale così a 6.730 su 65.617 esami effettuati dall’inizio dell’emergenza, per un’incidenza del 10,25%.

Restano nove le persone ricoverate in terapia intensiva nelle Marche, e 31 in quella post acuzie. Nel complesso in regione sono 71 le persone che sono ancora ricoverate per il Coronavirus. Di queste sono 3 quelle che si trovano ricoverate al Covid hospital di Civitanova (una in terapia intensiva, due in semi-intensiva). Pazienti che sono stati trasferiti dall’ospedale di Camerino il 27 maggio: altri ne erano attesi ma al momento, secondo il dato del Gores, la struttura restano tre. Sale il numero di dimessi e guariti: sono 4.405 nelle Marche, ieri erano 4.393. Per quanto riguarda le persone in quarantena, sono 2541 (ieri in regione erano 2.698). Nella provincia di Macerata sono 437.