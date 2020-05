Covid, solo un nuovo caso nelle Marche

ed è nel Maceratese

IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 1575 tamponi, di cui 779 per il percorso guariti. In totale i contagi in regione salgono a 6.719 su 63.611 test effettuati dall'inizio dell'emergenza

