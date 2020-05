ONLINE ogni martedì e giovedì sui social dell'associazione confronti su temi di strettissima attualità

Il Villaggio Digitale accende i riflettori su due temi di strettissima attualità: le fake news a tema salute, di cui discuteranno Paolo Nanni e Andrea Foglia martedì 12 alle 21 moderati da Massimiliano Cascata e come sostenere le vittime di violenza di genere in questi tempi di Covid 19 con Mery Marziale ed Elisa Giusti, moderate da Daniela Zepponi. Sono partiti con grande partecipazione di pubblico gli incontri digitali organizzati da Red – Rete Educazione Digitale all’interno del format Villaggio Digitale. I professionisti dell’associazione, le associazioni che ne fanno parte e le istituzioni e associazioni aderenti alla organizzazione delle iniziativa (Associazione Glatad Onlus, Stammibene Info, Cogito, Associazione promozione sociale Sentinelle del Mattino, Citanò alla droga, Asur Marche 3, Help Sos onlus, Age, Aiart, , Veder Crescere con il Dialogo) hanno da subito dato aiuto e massima visibilità al progetto di arrivare nelle case delle persone facendo un’informazione corretta in merito ai tanti temi legati al digitale. Sono entrati nel comitato organizzatore il Comune di Macerata, Comune di Appignano, Garante regionale dei diritti della persona- Regione Marche, Il Faro cooperativa sociale. «Come preannunciato – scrive l’associazione – abbiamo ritenuto di promuovere e realizzare insieme, nell’ottica di rete, un Villaggio Digitale adatto al momento, che tenga conto delle nuove abitudini, delle problematiche vecchie e nuove che quotidianamente i cittadini si trovano ad affrontare utilizzando la rete, iniziando a sperimentare strumenti che sviluppino interazione con l’utente, interesse e attenzione. Il primo incontro ha visto protagonisti Cristiana Tullio di Federconsumatori affiancata dal presidente di Red Raffaele Daniele, moderati da Massimiliano Cascata, che hanno parlato di truffe al tempo del Covid, seguiti poi dal confronto tra lo psicologo Marco Pascarella ed Erika Belelli sui rischi della rete legati a Vamping e Grooming moderati da Paolo Nanni. Gli altri due incontri già andati in onda hanno riguardato: servizi e corretta comunicazione, tema trattato dalla sociologa Antonella Ciccarelli e dalla Docente Unimc Ninfa Contigiani moderate da Valentina Ugolinelli, mentre Rosaria D’anna, presidente nazionale Age e Lorenzo Lattanzi vicepresidente nazionale Aiart, moderati dalla giornalista Alessandra Pierini, hanno toccato il tema sentitissimo della didattica a distanza. Gli incontri si svolgono ogni martedì e giovedì alle 21 e possono essere visti in diretta per interagire con gli intervenuti oppure in seguito in differita sulla pagina Fb di Villaggio Digitale e sul canale Youtube di Red Rete Educazione Digitale.